Банк России планирует не продлевать в 2025 году антикризисные меры поддержки финансового сектора

ЦБ намерен свернуть меры, которые выполнили свою антикризисную роль в 2024 году и будут избыточными для банков.

Не будут продлевать возможность применять при расчете нормативов концентрации в отношении заемщиков под санкциями льготный риск-вес (50%) и не объединять их в группу связанных заемщиков.

Заявлено, что наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании.

Для этого ЦБ с 1 января 2025 года разрешит:

Не рассчитывать нормативы Н6, Н7 и Н25 в отношении дочерних консолидируемых лизинговых и факторинговых организаций при выполнении ими требований к прозрачности финансирования и оценке рисков конечных заемщиков.

Для нормативов концентрации считать риск по обеспеченной части кредитного требования не на заемщика, а на гаранта либо поручителя, если риск-вес по такому обеспечению ниже или равен риск-весу кредитов, выданных самому заемщику.

Не считать риск концентрации по требованиям в рублях, если есть гарантия (поручительство) ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, при этом в расчет нормативов концентрации банки продолжат включать прямые требования к ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ.

Также ЦБ не продлил возможность не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера (УОКХ), если финансовое положение, качество обслуживания долга, качество обеспечения заемщиков (контрагентов)-юрлиц, в отношении которых введены санкции, ухудшилось из-за введенных санкций. Отмена этой меры не окажет большого влияния на обязательные нормативы кредитных организаций, считает ЦБ.

Пресс-релиз опубликован на сайте Банка России.