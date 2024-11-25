Подведены предварительные итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» должен сделать отдых в стране более доступным, безопасным и комфортным, отметил вице-премьер в ходе заседания.
Названы ключевые цели нацпроекта до 2030 года:
обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5%;
довести число туристических поездок до 140 млн;
экспорт туристических услуг должен вырасти в 3 раза в сравнении с уровнем 2023 г.
«Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд рублей федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок», – подчеркнул Чернышенко.
В числе важных решений нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:
освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года;
продление до 2030 года нулевого НДС для гостиниц;
освобождение до 2027 года от НДС туроператоров.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что для преодоления последствий коронавируса в стране были запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами, а бизнес откликнулся на растущий спрос.
За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 млрд рублей, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам года отрасль превысит показатель 2023 года.
Начать дискуссию