Подведены предварительные итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

В ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил позитивную динамику сектора.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» должен сделать отдых в стране более доступным, безопасным и комфортным, отметил вице-премьер в ходе заседания.

Названы ключевые цели нацпроекта до 2030 года:

обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5% ;

довести число туристических поездок до 140 млн;

экспорт туристических услуг должен вырасти в 3 раза в сравнении с уровнем 2023 г.

«Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд рублей федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок», – подчеркнул Чернышенко.

В числе важных решений нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»:

освобождение от НДС услуг по размещению в гостиницах до 2027 года;

продление до 2030 года нулевого НДС для гостиниц;

освобождение до 2027 года от НДС туроператоров.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что для преодоления последствий коронавируса в стране были запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами, а бизнес откликнулся на растущий спрос.

За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 млрд рублей, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам года отрасль превысит показатель 2023 года.