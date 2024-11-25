Клиенты Т-Банка не могут перевести деньги через приложение

Больше 2 000 пользователей заметили сбой с работе мобильного приложения Т-Банка: у клиентов не отправляются переводы и не проходят платежи.

25 ноября пользователи мобильного приложения Т-Банка пожаловались на сбой. Количество общений достигло пиковых значений в 16:00 мск.

Клиенты недовольны тем, что не проходит оплата, не работают платежи и переводы. При входе в приложение банк предупреждает о возможных неполадках.

«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — сказано в сообщении.

На сервисе Сбой.рф зафиксировали больше 350 жалоб, а на портале Downdetector — больше 2 тыс. В основном на проблемы с работой приложения жалуются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Ленинградской, Нижегородской и Московской областей.