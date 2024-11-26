ФНС разъяснила получение вычета по ИИС, открытому до 2024 года

Налогоплательщики имеют право на вычет по индивидуальному инвестиционному счету, открытому до 31.12.2023.

Федеральный закон от 23.03.2024 № 58-ФЗ ввел ст. 219.2 НК, по которой граждане имеют право получить вычет по суммам на долгосрочные сбережения, внесенным на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.

Новый вычет можно применять и к ранее открытым ИИС с того года, в котором налогоплательщик представит заявление.

ФНС сообщила, что приказ, устанавливающий порядок подачи такого заявления в налоговые органы, принят и в ближайшее время будет зарегистрирован в Минюсте.

После вступления в силу приказа заявление можно подать в налоговый орган до конца календарного года, с 1 января которого плательщик будет вправе применять новые виды вычетов по ИИС.

Налоговая служба уточнила, что с учетом срока регистрации приказа и его вступления в силу такие заявления ИФНС будут принимать и в начале 2025 года.

После подачи в налоговый орган заявления возвращать ранее полученный инвестиционный вычет (если не было нарушения определенных законодательством условий) не потребуется, успокоила ФНС.

Ранее мы писали, что ФНС начала требовать возврата вычетов по ИИС, если граждане трансформировали ИИС первого типа в ИИС-3.