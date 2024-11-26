🧨 Акция в честь «черной пятницы» заканчивается! До 26 ноября все профкурсы со скидками до -89%

Встречайте время самых выгодных покупок — неделя «черной пятницы» на «Клерке»! Успейте купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -89%.
Сегодня, 26 ноября, последний день акции! Обучение начнется 1 декабря.
Научитесь решать любые задачи в 1С, чтобы снять с себя лишнюю нагрузку и в будущем вырасти до аналитика 1С с доходом от 150 тыс. рублей в месяц. Освежите знания в соответствии с предстоящей налоговой реформой-2025 — узнайте, как работать с НДС при УСН, как выбрать ставку и получить льготы. Освойте все нюансы новых ФСБУ — ведите учет без ошибок и штрафов от налоговой.
Выбирайте курсы со скидками и приступайте к учебе!
После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Учет НДС — 2025
На новом курсе повышения квалификации вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.
Цена со скидкой 77%: 5 900 рублей вместо
26 000 рублей.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 82%: 5 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Работа в программе 1С: с нуля до отчетности
Научитесь работать в 1С на уровне уверенного пользователя — получите конкурентное преимущество и заполучите вакансию с самыми выгодными условиями труда.
Вы сможете изучить программу с самых основ и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.
Цена со скидкой 80%: 5 900 рублей вместо
29 990 рублей.
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.
На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо
24 400 рублей.
Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию