Депутаты требуют объяснить высокие цены на картофель

В Госдуме попросили проверить цены торговых сетей на картофель, который продают в несколько раз дороже опта. Этот овощ относится к социально значимым продуктам, наценка не должна превышать 5%.

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить наценки торговых сетей на картофель. Депутаты Госдумы считают, что этот продукт продают в четыре-пять раз дороже опта.

В 2023 году продавцы обещали держать наценку на социально значимые товары в районе 5%. Сейчас картофель продается от 85 рублей, тогда как оптом его можно приобрести от 10 рублей. Об этом пишут «Известия».

«Овощ, как сообщает Росстат, растет в цене каждую неделю. Необходимо принять незамедлительные меры, так как для многих семей в РФ картофель — один из основных продуктов питания», — сказал зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный.

Недавно в Генпрокуратуру также обращались с просьбой проконтролировать цены на молоко. В результате производители снизили стоимость, не дожидаясь окончания проверок.

В ФАС объяснили, что на итоговую цену для потребителя влияет не только отпускная стоимость картофеля, но и расходы по доставке, хранению, сортировке и упаковке товара. Ведомство уже возбудило четыре дела в отношении логистических центов.

Минсельхоз рассказал, что несмотря на сложные погодные условия, в стране будет хороший урожай картофеля — не ниже среднего за последние пять лет. В прошлом году собрали рекордный урожай в 8,6 млн тонн, поэтому два года цены на овощ не поднимались и были в районе 11-12 рублей за килограмм.