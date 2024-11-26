За продажу электронных сигарет детям оштрафуют до 2 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время законопроекты об ужесточении ответственности за продажу вейпов детям внесут в ГД.

Согласно документу, за продажу несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции юридических лиц начнут штрафовать до 2 млн рублей. Для граждан штраф составил от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс., а для компаний — от 1,5 до 2 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на будущий законопроект.

Сейчас граждан могут привлечь к ответственности на сумму от 40 до 60 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 до 300 тыс., а организации — от 400 до 600 тыс.

Также в Госдуму внесут еще один законопроект, который дополнит ст. 14.53 КоАП. За повторное нарушение правил розничной торговли табаком россияне заплатят от 20 до 30 тыс. рублей, должностные лица — от 50 до 90 тыс., а компании — от 120 до 150 тыс.