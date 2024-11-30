Роспатент расширит возможности патентования ИТ-решений

Предложения по изменениям в четвертую часть ГК РФ представлены в Совете по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации.

Законопроект разработан Роспатентом и Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) при участии Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева. Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

По итогам заседания Валентина Матвиенко поддержала законопроект, отметила объективную необходимость внесения изменений в ГК и поручила в сжатые сроки согласовать документ на площадке Совета по вопросам интеллектуальной собственности для дальнейшего внесения законопроекта в Госдуму.

«Развитие отечественного рынка информационных технологий требует совершенствования нормативной базы в части расширения круга ИТ-решений, на которые можно оформлять патенты. Сформировался устойчивый запрос отрасли. В этом году количество заявок на патентование только компьютерных технологий выросло на 35%», – сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

По его словам, в настоящее время разработчики могут патентовать ИТ-решения в отдельных случаях, поэтому многие из них ограничивают охрану лишь авторским правом, которое защищает дизайн и код, но не принцип работы продукта. Поэтому есть риски незаконного копирования недобросовестными конкурентами.

Согласно законопроекту, могут признаваться патентоспособными решения, при реализации которых достигается результат, не являющийся по своей природе техническим, но позволяющий достичь прогресса в той или иной области с помощью программных разработок.

Поправки в ГК закрепляют возможность охраны ИТ-решений, которые будут признаваться изобретениями, полезными моделями, а также промышленными образцами. Примером такого промобразца может стать графический интерфейс пользователя.

По словам председателя РЦИС Андрея Кричевского, патенты на софт дадут мощный стимул развитию IT-отрасли и фактически сформируют новый рынок.

«Сегодня компании не могут толком оценить свои нематериальные активы, так как ценные решения часто хранятся исключительно в головах программистов. Сотрудник может уйти из корпорации или стартапа и реализовать решение в другом месте другими программными средствами. При наличии сильной патентной охраны ИТ-решений ситуация изменится кардинально: не потребуется переманивать специалиста, можно будет просто купить лицензию на использование его изобретения. В отрасли наконец-то начнут торговать идеями, а не людьми», — заявил Кричевский.

Он подчеркнул, что адекватно оцененные НМА повысят капитализацию всей индустрии и позволят привлечь значительный объем заемных средств. «Именно в IT-сфере кредитование под залог интеллектуальной собственности может наиболее полно раскрыть свой потенциал уже сегодня», – отметил он.