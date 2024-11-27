Официально: концептуального пересмотра российской системы бухучета и финотчетности не будет

В среднесрочной перспективе государственная политика в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности будет основываться на действующей системе бухучета, финотчетности и аудита.

Об этом прямо сказано в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года. Они утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

Отмечено, что сложившаяся система в целом обеспечивает представление необходимой информации о деятельности экономических субъектов участникам гражданского оборота.

В связи с этим основания и необходимость концептуального пересмотра указанной системы в настоящее время отсутствуют.

Государственная политика будет нацелена главным образом на дальнейшее повышение достоверности, своевременности и комплексности указанной информации. Это будет достигаться необходимыми точечными изменениями сложившейся системы бухучета, финотчетности, аудита и корректировкой направлений ее развития.

Для обеспечения стабильности этой системы будет продолжена практика:

планирования разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) на 5 лет;

принятия каждого стандарта по процедуре, включающей несколько публичных обсуждений, экспертиз;

поддержания неизменности количества ФСБУ;

минимизации случаев содержательного изменения стандартов.

Аналогично — в сфере аудиторской деятельности.

Ранее мы писали, что МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство.