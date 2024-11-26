По договору простого товарищества нельзя применять УСН «доходы»

Два ИП на УСН планируют заключить договор простого товарищества. Но если у них УСН с объектом «доходы», они утратят право на упрощенку с даты заключения договора простого товарищества.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Чтобы сохранить УСН, надо с 1 января 2025 года сменить объект с «доходов» на «доходы минус расходы», а потом уже заключать такой договор.

При реализации в рамках простого товарищества надо будет платить НДС. Отчетность по нему сдает в ИФНС тот ИП, на которого договором будет возложена эта обязанность.

Прибыль, полученная от деятельности в рамках простого товарищества, распределяется между товарищами, и они включают доход в свои обычные доходы по УСН.

Учет доходов и расходов по деятельности в рамках товарищества ведет ИП, на которого договором это будет возложено.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.