Сотрудница в декрете сама заплатит НДФЛ с натурального дохода по налоговому уведомлению

Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-04-05/107019 рассмотрел такую ситуацию: сотруднице, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, оплатили путевку в Дом отдыха. Зарплаты у нее нет, удерживать НДФЛ не с чего.
В этом случае работодатель должен до 25 февраля следующего года сообщить в ИФНС о невозможности удержать налог.
Налоговики включат этот НДФЛ в налоговое уведомление и уплатить его сотрудница должна до 1 декабря следующего года.
Пример
Сотрудница отдохнула в июле 2024 года за 10 000 руб.
До 25.02.2025 работодатель подает в ИФНС сведения о невозможности удержать НДФЛ.
До 01.12.2025 сотрудница должна уплатить НДФЛ на основании налогового уведомления, которое пришлют налоговики.
Сдавать декларацию 3-НДФЛ в такой ситуации сотруднице не надо.
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