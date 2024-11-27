Сотрудница в декрете сама заплатит НДФЛ с натурального дохода по налоговому уведомлению

НДФЛ с натурального дохода должен удерживать работодатель как налоговый агент. Но если удерживать не с чего, то сотрудник заплатит налог сам по уведомлению из ИФНС.

Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-04-05/107019 рассмотрел такую ситуацию: сотруднице, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, оплатили путевку в Дом отдыха. Зарплаты у нее нет, удерживать НДФЛ не с чего.

В этом случае работодатель должен до 25 февраля следующего года сообщить в ИФНС о невозможности удержать налог.

Налоговики включат этот НДФЛ в налоговое уведомление и уплатить его сотрудница должна до 1 декабря следующего года.

Пример Сотрудница отдохнула в июле 2024 года за 10 000 руб. До 25.02.2025 работодатель подает в ИФНС сведения о невозможности удержать НДФЛ. До 01.12.2025 сотрудница должна уплатить НДФЛ на основании налогового уведомления, которое пришлют налоговики.

Сдавать декларацию 3-НДФЛ в такой ситуации сотруднице не надо.

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