Налоговики получили на 28% меньше жалоб на выездные проверки

Во время встречной проверки у компаний стали запрашивать на 47% меньше документов.

За 10 месяцев 2024 года количество жалоб на выездные налоговые проверки от компаний снизилось на 28%. Уменьшилось не только число самих ВНП, но и процент решений, с которыми бизнес не согласен.

Сроки выездной проверки сократились на 38 дней, а объем документов снизился на 4%. В 2023 году по направлению встречной проверки у компаний стали запрашивать на 70% меньше документов, в 2024 году показатель уменьшился еще на 46%.

Физлица стали на 59% реже жаловаться на результаты камеральных проверок, по другим актам обращения сократились на 47%.

По результатам контрольно-аналитической работы ФНС за девять месяцев 2024 года в бюджет поступило 334 млрд рублей, что на 17% больше, чем в том же периоде 2023 года.

2 декабря — последний день для уплаты имущественных налогов за 2023 год. 12,2 млн россиян освобождены от уплаты налогов. Большинство льгот предоставляют в проактивном режиме, без заявлений.

«Мы практически все льготы автоматически предоставляем нашим гражданам. Мы освободили людей от того, чтобы доказывать свои права. Мы проактивно предлагаем воспользоваться этой возможностью», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

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Договорная работа в 2025 году: какие документы необходимы для защиты интересов бизнеса и минимизации налоговых рисков.

Новая прогрессивная шкала НДФЛ: разбор изменений и рекомендации по подготовке документов, связанных с ФОТ и заработной платой.

Детские вычеты: обзор изменений в правилах предоставления и рекомендации для сотрудников.

Амнистия по дроблению бизнеса: пошаговый план действий и перечень необходимых документов.

Налог на прибыль: анализ изменений и стратегии оптимизации налогообложения.

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