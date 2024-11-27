Новая акция на онлайн-курсы! Покупайте с выгодой до -64% в честь «черной пятницы»

На «Клерке» начинается новая акция в честь «черной пятницы». Не упустите возможность купить наши популярные онлайн-курсы с ослепительными скидками до -64%. Поторопитесь — предложение действует до 29 ноября!

Забудьте все, что видели раньше, мы запускаем новую акцию с ослепительными скидками на онлайн-курсы!

Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию. Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка».

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе!

Выбирайте курсы и начинайте учиться уже сейчас.

Каталог курсов

Акция действует до 29 ноября. Поторопитесь! Вы еще успеваете приступить к изучению новой профессии, чтобы в 2025 году уйти от приевшейся рутины, построить успешную карьеру в интересной для вас области и выйти на высокий уровень дохода.

На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

До 29 ноября у вас есть возможность купить онлайн-курс со скидкой 53%.

Купить курс

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

До 29 ноября у вас есть возможность купить онлайн-курс со скидкой 45%.

Купить курс

Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

До 29 ноября у вас есть возможность купить онлайн-курс со скидкой 44%.

Купить курс

На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

До 29 ноября у вас есть возможность купить онлайн-курс со скидкой 46%.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге «Клерка».