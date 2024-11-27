Самозанятые хотят получать больше 160 тысяч рублей

Почти половина россиян хочет зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы подрабатывать. Дополнительный доход, который они хотели бы иметь, превысил 160 тысяч рублей.

47% россиян признались, что хотят быть самозанятыми. Это даст им возможность заниматься сразу несколькими видами деятельности. Работу по найму и самозанятость хотят совмещать 44% жителей страны.

В среднем самозанятые планируют получать 161 тыс. рублей. Москвичи хотят, чтобы подработка приносила им 189 тыс., жители Санкт-Петербурга рассчитывают на 120 тыс., а самозанятые Нижегородской области — на 170 тыс. рублей. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка».

Мужчины хотели бы зарабатывать как самозанятые 160 тыс. рублей в месяц, а женщины — 143 тыс.

24% участников опроса считают низкие налоги главным преимуществом самозанятых, 18% отметили, что при уплате налога на профессиональный доход не нужно сдавать отчетность, 17% ценят простую регистрацию, а для 9% самозанятость станет официальным подтверждением доходов.