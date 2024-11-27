Правовое регулирование аудиторской деятельности не будут кардинально менять до 2030 года

Об этом заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
После существенных изменений модели регулирования и контроля (надзора) аудиторской деятельности в 2021-2023 годах для качественного функционирования рынка аудиторских услуг необходим период адаптации.
Такой мораторий «не означает отказ от актуальных корректировок отдельных элементов этой модели и предусмотренных ею механизмов. Однако эти корректировки должны быть обоснованы, иметь целью совершенствование конкретных элементов модели и механизмов ее реализации, обеспечивать реальный положительный эффект для развития рынка аудиторских услуг».
Такими корректировками в среднесрочной перспективе должны стать:
приведение Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и при необходимости других ФЗ в соответствие с Соглашением об аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза от 19.04.2022;
пересмотр перечня организаций, относящихся к общественно значимым (в него включат организации, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности страны, функционирования инфраструктуры, а также организации с госучастием);
уточнение с учетом правоприменительной практики порядка регистрации субъектов аудиторской деятельности, внешнего контроля и надзора их деятельности и применения мер воздействия за нарушение обязательных требований;
увязка механизма подтверждения соблюдения требования безупречной деловой (профессиональной) репутации физлиц и коммерческих организаций, желающих стать членами саморегулируемой организации (СРО) аудиторов с утвержденными этой СРО требованиями к репутации;
уточнение порядка действия требования о принадлежности аудиторам и/или аудиторским организациям доли уставного (складочного) капитала не менее 51% в случае смерти аудитора — владельца такой доли;
устранение выполняемых Федеральным казначейством и СРО аудиторов в отношении одних и тех же аудиторских фирм дублирующих контрольных мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
усиление ответственности, в том числе имущественной, аудиторских фирм, аудиторов за грубые нарушения обязательных требований в сфере аудиторской деятельности.
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