Правовое регулирование аудиторской деятельности не будут кардинально менять до 2030 года

Для стабильности рынка аудиторских услуг кабмин намерен ввести мораторий на существенные новые изменения модели регулирования и контроля (надзора) аудиторской деятельности до 2030 года.

Об этом заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

После существенных изменений модели регулирования и контроля (надзора) аудиторской деятельности в 2021-2023 годах для качественного функционирования рынка аудиторских услуг необходим период адаптации.

Такой мораторий «не означает отказ от актуальных корректировок отдельных элементов этой модели и предусмотренных ею механизмов. Однако эти корректировки должны быть обоснованы, иметь целью совершенствование конкретных элементов модели и механизмов ее реализации, обеспечивать реальный положительный эффект для развития рынка аудиторских услуг».

Такими корректировками в среднесрочной перспективе должны стать: