НДС с медных полуфабрикатов будут оплачивать их покупатели

Совет Федерации одобрил изменения в НК, в соответствии с которыми при реализации продуктов медного лома и отходов платить налог будут налоговые агенты – покупатели медных полуфабрикатов.

Депутаты-авторы законопроекта № 666139-8 поясняли, что продавцами медных полуфабрикатов обычно выступают не производители, а лица, которые заказывают производство на давальческой основе. При этом такие лица зачастую уходят от уплаты НДС, после чего претензии со стороны ФНС поступают производителям: они приобретают у таких продавцов полуфабрикаты для дальнейшей более углубленной переработки.

Уплата НДС налоговыми агентами хорошо себя зарекомендовала в случаях реализации металлического лома. В результате принятия закона указанные производители самостоятельно будут уплачивать НДС, вычитая этот налог из цены, перечисляемой поставщику, что позволит исключить риски налоговых споров.

Соответствующие поправки внесены в ст. 161 НК. Они начнут действовать с 1 июля 2025 года.