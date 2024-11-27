Власти усовершенствуют экономическую модель рынка аудита в России. Это затронет и бухучет

Правительство РФ нацелено на совершенствование экономической модели деятельности аудиторских компаний после реформы 2021-203 годов.

Об этом сказано в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

По мнению кабмина, совершенствованию экономической модели деятельности аудиторских фирм будут способствовать:

расширение практики аудита либо иной проверки систем внутреннего контроля в организациях, обязанных создавать такие системы в силу закона, по профессиональному подтверждению раскрываемой информации об устойчивости, оценке технического и программного обеспечения ведения бухучета организациями ;

формирование практики консультирование в случаях выпуска ценных бумаг, финансовых инструментов в иностранных юрисдикциях, внешнеэкономической деятельности, а также консультирование по вопросам корпоративного управления зарубежными активами, налогообложения в иностранных юрисдикциях, налогового и бухгалтерского сопровождения зарубежных активов, контролируемых иностранных инвестиций , международного права и права отдельных иностранных юрисдикций;

определение случаев, в которых наличие (отсутствие) аудиторского заключения или иного документа, выдаваемого аудиторской организацией в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, должно рассматриваться в качестве фактора оценки экономического субъекта;

расширение применения информационных технологий, средств обеспечения информационной безопасности, повышение уровня знаний и навыков применения аудиторами электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними услуг;

изменение системы закупок аудиторских услуг, в частности, совершенствование конкурсных процедур отбора;

включение субъектов аудиторской деятельности в число имеющих право оказывать услуги ведения бухучета без соблюдения специальных требований к таким лицам закона «О бухгалтерском учете»;

введение запрета на одновременное исполнение одним лицом полномочий исполнительного органа в двух и более аудиторских организациях;

совершенствование механизма аннулирования квалификационных аттестатов аудитора;

продолжение работы по признанию российской системы регулирования аудиторской деятельности и контроля (надзора) за ней эквивалентной аналогичным системам отдельных стран (групп стран) исходя из потребности российского делового сообщества.

Ранее мы сообщали, что правовое регулирование аудиторской деятельности не будут кардинально менять до 2030 года.