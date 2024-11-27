🔁 Эксперт: переводы цифровых рублей будут бесплатными

Каждый житель России сможет завести цифровой кошелек и переводить средства бесплатно. Цифровые рубли будут свободно конвертироваться в любую форму валюты и строго 1 к 1.

Новая цифровая валюта Центробанка станет электронным аналогом наличных и денег на банковских счетах россиян. Три формы валюты будут существовать наравне, но появление еще одного вида денег в цифре повлияет на платежные системы и оборот наличных в стране.

Об этом «Клерку» рассказал Артем Журавлев — директор продукта Method финтех-компании Paygine.

«У каждого жителя страны появится право завести свой цифровой кошелек на специальной платформе Центробанка, который и будет отвечать за сохранность денег. В ЦБ уверяют, что у платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий уровень защиты, а для более эффективной борьбы с хакерами и мошенниками рассматривается введение дополнительного подтверждения и идентификации при переводе — «период охлаждения».

Для потребителя цифровой кошелек станет альтернативным методом оплаты и переводов. Наличные, безналичные средства и цифровой рубль свободно конвертируются строго 1 к 1 в любую форму.

Переводы будут бесплатными, а для пополнения цифрового кошелька пока предусмотрен лимит в 300 000 в месяц.

Важное преимущество цифровой валюты — офлайн-режимы для переводов и платежей, что принципиально в российской глубинке и труднодоступных районах страны с нестабильным интернетом».

С начала 2024 года объем наличных резко сокращается — отток в банковскую систему составил до 600 млрд рублей. По данным ЦБ, на 1 октября население держит 18 трлн наличных рублей.