Налог на прибыль

Глава Минфина не ожидал, что в регионах упадут сборы налога на прибыль

В региональные бюджеты поступило на 7% меньше денег от налога на прибыль. Минфин не ожидал таких результатов, когда планировал бюджет на 2025-2027 годы.

В регионах бюджетные поступления налога на прибыль сократились на 7% или на 250 млрд рублей.

В Кемеровской области сборы упали на 59%, также сложная ситуация в Новгородской и Мурманской областях, в Бурятии и Еврейской автономной области.

«Мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Также он напомнил, что в федеральном бюджете есть запасные 14 млрд рублей, которые могут направить в регионы для точечной поддержки.

Сейчас профицит региональных бюджетов превышает 1 трлн рублей, но по итогам 2024 года прогнозируют дефицит примерно в 100 млрд рублей.

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

Комментарии

3
  • Алексей Т.

    «Мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль»

    Когда в основу планирование ставится ожидание, а не расчёт. И данные для обоснования ожиданий у Росстата берутся.

  • Marina2022

    В смысле не ожидали? И че? Причем Минфин считает, что у бизнеса не возникнет проблем/не почувствуют нагрузки/не заметят ничего и т.п. А тут не ожидал???? так в отставку надо за неоправданные неожидания, чего лысиной-то продолжать светить?

  • Алейда

    Вызывают сомнение профпригодность главы Минфина такие заявления.