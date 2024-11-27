Глава Минфина не ожидал, что в регионах упадут сборы налога на прибыль

В региональные бюджеты поступило на 7% меньше денег от налога на прибыль. Минфин не ожидал таких результатов, когда планировал бюджет на 2025-2027 годы.

В регионах бюджетные поступления налога на прибыль сократились на 7% или на 250 млрд рублей.

В Кемеровской области сборы упали на 59%, также сложная ситуация в Новгородской и Мурманской областях, в Бурятии и Еврейской автономной области.

«Мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Также он напомнил, что в федеральном бюджете есть запасные 14 млрд рублей, которые могут направить в регионы для точечной поддержки.

Сейчас профицит региональных бюджетов превышает 1 трлн рублей, но по итогам 2024 года прогнозируют дефицит примерно в 100 млрд рублей.