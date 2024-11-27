Глава Минфина не ожидал, что в регионах упадут сборы налога на прибыль

В регионах бюджетные поступления налога на прибыль сократились на 7% или на 250 млрд рублей.
В Кемеровской области сборы упали на 59%, также сложная ситуация в Новгородской и Мурманской областях, в Бурятии и Еврейской автономной области.
«Мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль», — сказал министр финансов Антон Силуанов.
Также он напомнил, что в федеральном бюджете есть запасные 14 млрд рублей, которые могут направить в регионы для точечной поддержки.
Сейчас профицит региональных бюджетов превышает 1 трлн рублей, но по итогам 2024 года прогнозируют дефицит примерно в 100 млрд рублей.
Комментарии3
Когда в основу планирование ставится ожидание, а не расчёт. И данные для обоснования ожиданий у Росстата берутся.
В смысле не ожидали? И че? Причем Минфин считает, что у бизнеса не возникнет проблем/не почувствуют нагрузки/не заметят ничего и т.п. А тут не ожидал???? так в отставку надо за неоправданные неожидания, чего лысиной-то продолжать светить?
Вызывают сомнение профпригодность главы Минфина такие заявления.