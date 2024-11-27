Курс юаня поднялся выше 15 рублей, а доллар стоит уже 112 рублей

Впервые с марта 2022 года доллар вырос в цене почти до 113 рублей, евро — до 118,5, а юань стоит больше 15 рублей.

На Московской бирже курс юаня преодолел отметку в 15 рублей. Китайская валюта выросла в цене впервые с марта 2022 года.

Межбанковский курс доллара уже перешагнул 112,6 рублей, а евро стоит больше 118,5. Об этом сказано на сайте Финам.

На 27 ноября 2024 года Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 105 рублей, евро — 110,5, а юаня — 14,4.

В последний раз доллар стоил свыше 105 рублей больше двух лет назад — 17 марта 2022 года.

С 13 июня 2024 года ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. Курс юаня определяется Московской биржей по информации о рыночных торгах.