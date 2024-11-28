С оплаты за обучение сотрудника не надо удерживать НДФЛ

Если работодатель оплачивает какие-то услуги за работника, тот получает доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ. Если он не входит в перечень необлагаемых.

Не облагаются НДФЛ плата за обучение налогоплательщика:

по основным и дополнительным образовательным программа;

в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

в иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности.

Таким образом, если работодатель оплатил обучение своего сотрудника, удерживать с зарплаты НДФЛ с оплаты за обучение не надо.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.11.2024 № 03-04-05/112443.

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