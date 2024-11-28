При утрате права на УСН не будет пеней по налогам по ОСНО

Если доход компании на УСН в 2024 году превысит 265,8 млн рублей или численность превысит 130 человек, она теряет право на упрощенку и вынужденно переходит на ОСНО.

Такой переход происходит с начала того квартала, в котором допущены превышения.

Например, если лимит дохода превышается в декабре, переход на ОСНО происходит с 1 октября.

При этом налоги на ОСНО исчисляются и уплачиваются по нормам НК как для вновь зарегистрированных организаций и ИП.

Слетевшие с УСН на ОСНО бизнесмены не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором они перешли на ОСНО.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-11-11/108410.

Кстати, с 2025 года утрата права на УСН будет не с начала квартала, а с начала месяца, а лимит дохода для утраты права будет 450 млн рублей.

Подробнее о том, кому будет выгодно перейти в 2025 году на ОСНО и как это сделать, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Мы обновили программу с учетом всех изменений налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 49% за 8 100 рублей или получить доступ сразу ко всем онлайн-курсам «Клерка» с подпиской Клерк.Премиум на 9 месяцев за 16 900 рублей.