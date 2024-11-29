Минфин разъяснил, какой ставкой НДС облагается корм для животных

Продовольственные товары (по перечню) при ввозе в РФ облагаются НДС по ставке 10%. Корма для животных тоже есть в перечне.

Корм для животных облагается НДС 10%. Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-11/107597.

Перечень продуктов (в том числе в разрезе кодов ТН ВЭД ЕАЭС) прописан в постановлении Правительства от 31.12.2004 № 908.

В разделе «Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы» этого перечня есть такая позиция «Продукты, используемые для кормления животных» – 2309 90.

Туда входят корма растительные, корма животные сухие, премиксы, кормовые добавки, комбикорма, концентраты белково-витаминно-минеральные, концентраты амидо-витаминно-минеральные, концентраты и смеси кормовые) (кроме продуктов, предназначенных для кормления декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак, декоративных грызунов и рептилий).

Таким образом, если импортируемый корм для животных подходит под эти определения, то по нему будет ставка НДС 10%.

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