Туристический налог

Реестр отелей хотят запустить к курортному сезону 2025 года

В расширенный реестр войдут не только гостиницы, но и другие средства размещения, например, глэмпинги и модульные отели.

Замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач рассказала, что расширенный реестр средств размещения возможно начнет работать к курортному сезону 2025 года.

Пока что в реестр включат только гостиницы, но в расширенный список планируют добавить и другие виды размещения туристов. Например, модульные отели и глэмпинги.

«Работа будет проходить два этапа. Первый — это включение в реестр, а второй — это уже определение звездности. Мы передаем контроль за ведением этого реестра в регионы», — сказала Татьяна Лобач.

Также она добавила, что в будущем появятся сертифицированные организации, которые оценят, действительно ли гостиницы и другие средства размещения соответствуют заявленному уровню. Так туристы смогут гарантированно получить ожидаемый уровень сервиса. В перспективе реестр объединят с системой сбора туристического налога.

Недавно мы писали, что туристический налог не успеют запустить с 1 января 2025 года, поскольку еще нет единого реестра средств размещения.

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

Комментарии

1