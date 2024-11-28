При возврате товара покупателем продавец формирует чек на возврат прихода

Если покупатель забрал товар, расплатился наличными или картой, а потом вернул его, чек коррекции формировать не надо.

В этом случае надо сформировать чек на возврат прихода, даже если деньги покупатель не забрал, а оставил в счет будущих покупок.

Разъяснение по этому вопросу дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Ситуация № 1. Продавец товар принял, а деньги оставил на личном счете покупателя

В чеке на Возврат прихода указывают точно такие же данные, как и в чеке на Приход, но способ оплаты указывают не «наличными» и не «безналичными», а «иное встречное предоставление».

Это значит, что деньги клиенту не передали, они остались у продавца.

В дальнейшем, когда покупатель захочет воспользоваться средствами на своем счете для оплаты другого товара, формируют чек на приход и в способе оплаты указывают «иное встречное предоставление» и сумму, внесенную таким образом.

Если этих денег не хватило, то оставшуюся часть в чеке указывают тем способом, которым покупатель доплатит — наличными или безналичными.

Ситуация № 2. Продавец товар принял и деньги вернул покупателю

Если происходит возврат денежных средств наличными из кассы, то формируют чек на Возврат прихода, идентичный чеку на Приход и в способе оплаты указывают «наличными».