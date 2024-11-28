Сотрудника, который не справляется со своей работой, нельзя понизить в должности

Разъяснение дает Роструд в письме от 02.11.2024 № ПГ/21518-6-1.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника.
Есть исключения:
в случае катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;
простой, необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника в случае ЧС.
Описанный случай не подходит под эти критерии, поэтому принудительно сотрудника нельзя перевести на другую должность.
Комментарии5
Зато его можно повысить! факт!
Премию этому сотруднику и тому кто в Роструде составил письмо. Имитируем работу!!
А уволить можно!?