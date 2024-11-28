Трудовое право

Сотрудника, который не справляется со своей работой, нельзя понизить в должности

Ведущему технологу объявили, что он не справляется со своими обязанностями и его временно переводят на нижестоящую должность старшего технолога до получения необходимого опыта. Так делать нельзя.

Разъяснение дает Роструд в письме от 02.11.2024 № ПГ/21518-6-1.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника.

Есть исключения:

  • в случае катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии;

  • простой, необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника в случае ЧС.

Описанный случай не подходит под эти критерии, поэтому принудительно сотрудника нельзя перевести на другую должность.

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