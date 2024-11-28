Рекламные доходы маркетплейсов растут и не думают останавливаться

Продавцы, которые реализуют свою продукцию на маркетплейсах, не скупятся на продвижение товаров. В рекламу на торговых площадках также вкладываются сторонние рекламодатели, которые размещают на сайтах баннеры, ведущие на их ресурсы.

В последние два года сегмент рекламы на маркетплейсах был самым быстрорастущим в общем объеме рекламы в интернете. Эта тенденция может сохраниться в обозримом будущем, хотя темпы роста замедлятся.

Как пишет «Коммерсант», совокупный объем рынка интернет-рекламы на маркетплейсах в 2024 году составит 285 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 163,5 млрд рублей — он вырос на 227% к уровню 2022 г.

Выручка Ozon от рекламы за 9 месяцев 2024 увеличилась на 92% в сравнении с тем же периодом 2023 года и достигла 86,9 млрд руб. Рекламные доходы составляют 21,7% от совокупной выручки маркетплейса.

Выручка Wildberries от оказания рекламных услуг в 2023 году достигла 45,9 млрд руб. (8,5% от совокупной выручки).

Выручка Яндекс Маркета от продажи рекламы выросла в 2,5 раза к уровню прошлого года.