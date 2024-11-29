В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

В этом уведомлении будет код отчетного периода 34/12.
Налог, указанный в этом уведомлении, надо уплатить до 5 декабря.
Если в период с 23 по 30 ноября выплат физлицам не было, то сдавать нулевое уведомление не надо.
Также до 25 декабря надо сдать уведомление на НДФЛ за период с 1 по 22 декабря. Код периода там – 34/03.
Еще одно уведомление за период с 23 по 31 декабря надо сдать до 28 декабря. Код периода там – 34/13.
Таким образом, в декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ.
Период
Код периода
Срок сдачи
Срок уплаты
23.11.2024 – 30.11.2024
34/12
03.12.2024
05.12.204
01.12.2024 – 22.12.2024
34/03
25.12.2024
28.12.2024
23.12.2024 – 31.12.2024
34/13
28.12.2024
28.12.2024
Если вы решите досрочно уплатить страховые взносы, то в последнее декабрьское уведомление надо будет включить взносы за декабрь с кодом 34/03 (письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@).
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