В декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

НДФЛ за период с 23 по 30 ноября войдет в уведомление по ЕНП, которое надо сдать до 3 декабря.

В этом уведомлении будет код отчетного периода 34/12.

Налог, указанный в этом уведомлении, надо уплатить до 5 декабря.

Если в период с 23 по 30 ноября выплат физлицам не было, то сдавать нулевое уведомление не надо.

Также до 25 декабря надо сдать уведомление на НДФЛ за период с 1 по 22 декабря. Код периода там – 34/03.

Еще одно уведомление за период с 23 по 31 декабря надо сдать до 28 декабря. Код периода там – 34/13.

Таким образом, в декабре надо сдать три ЕНП-уведомления на НДФЛ.

Период Код периода Срок сдачи Срок уплаты 23.11.2024 – 30.11.2024 34/12 03.12.2024 05.12.204 01.12.2024 – 22.12.2024 34/03 25.12.2024 28.12.2024 23.12.2024 – 31.12.2024 34/13 28.12.2024 28.12.2024

Если вы решите досрочно уплатить страховые взносы, то в последнее декабрьское уведомление надо будет включить взносы за декабрь с кодом 34/03 (письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@).

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