ИП с доходом от 60 млн в 2024 году не сможет перейти на ПСН в 2025-м

Для целей применения ПСН будут иметь значение доходы не только текущего, но и прошлого года.

Лимит доходов (60 млн рублей) не индексируется, при совмещении ПСН и УСН размер доходов оценивается в совокупности.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Таким образом, если доход ИП на УСН+ПСН в 2024 году превысил 60 млн рублей, то в 2025 году такой ИП не сможет оформить патент и будет применять только УСН.

Более того, раз доход за 2024 год был больше 60 млн рублей, у такого ИП с 01.01.2025 будет НДС.

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