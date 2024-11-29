На УСН не надо исчислять НДС с аванса, полученного в 2024 году

Если покупатель перечислит продавцу-налогоплательщику УСН аванс до 01.01.2025, а поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) будет после 01.01.2025, то НДС с аванса, полученного в 2024 году, не исчисляется.

Такое разъяснение ФНС дает в свой методичке, доведенной письмом от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Новый год – не за горами, и бизнес уже задумался, как быть с предоплатой от клиентов в декабре, отгрузки в счет которой будут в январе.

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Начислять НДС надо только на реализацию в 2025 году. А вот за чей счет это будет, необходимо предусмотреть в договоре (допсоглашении).

Если покупатель не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при реализации в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС.

То есть сумму НДС в этом случае определяют расчетным путем по ставке 5/105, 7/107, 20/120, 10/110.

Сумма НДС, определенная расчетным методом, уменьшает сумму доходов, учитываемых по этой операции для целей УСН.

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