До 40% онлайн-продавцов готовы уйти с площадок, если контроль ужесточат

Продавцы и арендодатели, которые предлагают свои товары и услуги на онлайн-площадках, не хотят регистрироваться из-за небольших и эпизодических доходов.

50% продавцов на цифровых платформах считают свою деятельность эпизодической, из них около 60% признались, что работают по серой схеме. При этом 37% зарегистрированных пользователей продают товары и оказывают услуги в интернете на регулярной основе, это их основная занятость.

53% продавцов не хотят регистрировать свою деятельность из-за небольшого дохода и нерегулярных подработок. 21% избегает дополнительной нагрузки, потому что уже платят налоги по основному месту работы. Остальные респонденты боятся высоких налогов и не видят преимуществ официального оформления. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ и АНО «Цифровая экономика».

Если власти ужесточат контроль в сфере онлайн-продаж, то 33-40% селлеров готовы уйти с цифровых платформ. Статистика включает в себя как зарегистрированных, так и незарегистрированных продавцов. Большинство из них не хочет проходить верификацию паспортных данных. Барьером для 26-39% станет налоговое агентирование, а 43% неофициальных и 34% зарегистрированных продавцов покинут площадку, если к ней будут привязаны транзакции.

Новые требования согласны выполнять 45-56% продавцов и арендодателей.