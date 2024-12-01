С 4 декабря начнет действовать порядок выдела доли для машино-места

Этот закон внес изменения в ГК и ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Он предусматривает дополнительное регулирование порядка выдела доли в праве общей долевой собственности для образования машино-места.

Понятие машино-места было введено с 1 января 2017 года. До этого в гражданском обороте участвовали доли в праве на здание, сооружение, помещение, предназначенные для размещения транспортных средств.

«Согласно действующему законодательству, для выдела в натуре доли не требуется согласие участников долевой собственности, если предоставлено соглашение всех собственников или решение собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом. Однако на практике не все граждане смогли реализовать свое право на выдел из-за того, что практически невозможно найти других собственников для заключения соглашения или проведения общего собрания. В законе прописан порядок выдела доли для образования машино-места, что расширит возможности граждан на реализацию этого права и упростит саму процедуру», — пояснил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Так, закон предусматривает процедуру согласования местоположения машино-места на плане этажа или части этажа с направлением извещения в адрес участников долевой собственности, чьи права могут быть затронуты при выделе доли. Проведение согласования местоположения машино-места обеспечивает кадастровый инженер.