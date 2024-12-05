При работе с платежным агентом оформляют два платежных поручения

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, аттестованный аудитор, автор курсов для Klerk.ru — рассказала про логистику, оплату, учет и налогообложение при ведении внешнеэкономической деятельности.
С 01.07.2024 поставщики-экспортеры из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплачивать НДС, если они не являются налоговыми резидентами России, но продают свою продукцию физлицам в РФ.
Ганичева уточнила: правило работает, если экспортер торгует напрямую. Если же он реализует товар на основе договора комиссии, поручения или агентских, налоги рассчитывает и уплачивает посредник.
В рамках ВЭД оформляют 2 платежных поручения:
на агентское вознаграждение вместе с расходами на доставку платежа (если в платежке
укажете агентский договор, ставьте код 21400);
средства для исполнения поручения (е
сли в назначении платежа поставите импортный договор, то для вознаграждения агенту —
21100, а д
ля средств поставщику — 11100).
Эксперт также рассказала, что организация вправе принять наличные денежные средства в иностранной валюте от нерезидента по внешнеторговому контракту без ограничения суммы. Средства, полученные резидентом от нерезидента на территории РФ, должны быть зачислены на расчетный счет резидента в течение 30 дней с момента их получения от нерезидента. А в течение 45 дней после дня расчетов с нерезидентом резиденту следует представить в банк документы, подтверждающие расчеты и передачу товаров.
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