При работе с платежным агентом оформляют два платежных поручения

В 2024 году начало действовать множество правил, влияющих на ведение бизнесом внешнеэкономической деятельности.

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, аттестованный аудитор, автор курсов для Klerk.ru — рассказала про логистику, оплату, учет и налогообложение при ведении внешнеэкономической деятельности.

С 01.07.2024 поставщики-экспортеры из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны уплачивать НДС, если они не являются налоговыми резидентами России, но продают свою продукцию физлицам в РФ.

Ганичева уточнила: правило работает, если экспортер торгует напрямую. Если же он реализует товар на основе договора комиссии, поручения или агентских, налоги рассчитывает и уплачивает посредник.

В рамках ВЭД оформляют 2 платежных поручения:

на агентское вознаграждение вместе с расходами на доставку платежа (если в платежке укажете агентский договор, ставьте код 21400);

средства для исполнения поручения (е сли в назначении платежа поставите импортный договор, то для вознаграждения агенту — 21100, а д ля средств поставщику — 11100).

Эксперт также рассказала, что организация вправе принять наличные денежные средства в иностранной валюте от нерезидента по внешнеторговому контракту без ограничения суммы. Средства, полученные резидентом от нерезидента на территории РФ, должны быть зачислены на расчетный счет резидента в течение 30 дней с момента их получения от нерезидента. А в течение 45 дней после дня расчетов с нерезидентом резиденту следует представить в банк документы, подтверждающие расчеты и передачу товаров.