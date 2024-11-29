Совет Федерации поддержал идею возврата НДС отечественным производителям медизделий

В ходе круглого стола в Совфеде сенаторы поддержали предложение ввести механизм возврата НДС для российских компаний при покупке материалов и комплектующих для медтехники, а также отменить льготное налогообложение ввоза иностранных медицинских изделий.

Сенатор Иван Евстифеев напомнил о целях национального проекта «Новые технологии сбережения», который стартует в 2025 году: по его итогам должна увеличиться доля российских разработок в сфере медицинской науки, вырасти число отечественных лекарств и медицинских изделий.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект закона, внесенный Правительством РФ, который предлагает расширить меры господдержки производителей отечественной медицинской продукции посредством внесения в ст. 164 и 165 НК изменений. Они направлены на введение механизма возврата НДС, уплаченного российскими производителями медицинских изделий при приобретении ими сопутствующих производственных материалов и отмену льготного налогообложения ввоза иностранных медизделий.

В настоящее время производители медицинских товаров не являются плательщиками НДС и не могут применять вычет входного НДС. При этом суммы входного НДС учитываются в стоимости таких товаров, что увеличивает себестоимость российской продукции и создает неравные условия по сравнению с ввозимыми иностранными изделиями.

Механизм возврата НДС российским компаниям снизит издержки производства и усилит конкурентные позиции отечественной продукции.

В случае подписания Президентом поправки в НК вступят в силу по истечении 1 месяца со дня их официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.