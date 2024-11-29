До 2027 года производители радиоэлектроники смогут платить пониженный налог на прибыль

Предприятия будут платить налог на прибыль в федеральный бюджет по льготной ставке 8%.

Владимир Путин подписал закон от 29.11.2024 № 417-ФЗ о налоговых льготах для предприятий из сферы радиоэлектроники. Они будут действовать до 2027 года, а применять их смогут только компании из специального перечня Минпромторга.

По налогу на прибыль, который идет в федеральный бюджет, будет действовать пониженная ставка — 8%, а региональный бюджет получит 0%. Сейчас представители радиоэлектроники платят налог по ставкам 3% и 0% соответственно.

В законе увеличили список доходов, которые учитывают для применения льготы. В него вошел заработок от продажи созданного в компании оборудования для производства радиоэлектронной продукции, а также их компонентов.

Налоги, которые недополучат регионы, компенсируют с помощью дотаций из федерального бюджета.

Поправки вступают в силу с 29 ноября 2024 года.