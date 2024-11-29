Налоговики просят сдать корректировку по НДС, потому что у них задвоились данные из прошлой декларации

Директора компании вызвали на допрос в ИФНС. Причина: из-за технического сбоя в книге покупок недавно сданной уточненки задвоены счета-фактуры.

Эту историю обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Налоговики просят срочно сдать новую уточненку. Но дело в том, что в декларации, которую сдала компания, все нормально, никакого задвоения нет.

Бухгалтер советуется с коллегами: стоит ли сдавать очередную корректировку по НДС, при чем без изменений.

Участники обсуждения советуют ничего не предпринимать, а ждать требование. И если оно придет, то ответить на него, приложив свою книгу покупок, где все счета-фактуры представлены один раз, а не два.