Налоговики просят сдать корректировку по НДС, потому что у них задвоились данные из прошлой декларации

Эту историю обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Налоговики просят срочно сдать новую уточненку. Но дело в том, что в декларации, которую сдала компания, все нормально, никакого задвоения нет.
Бухгалтер советуется с коллегами: стоит ли сдавать очередную корректировку по НДС, при чем без изменений.
Участники обсуждения советуют ничего не предпринимать, а ждать требование. И если оно придет, то ответить на него, приложив свою книгу покупок, где все счета-фактуры представлены один раз, а не два.
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