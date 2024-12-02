ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%

Выбрав ставки НДС 5% и 7%, уже нельзя передумать и выбрать 20%. А вот после выбора 20% передумать можно.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109614.

Если у ИП доход за 2024 – больше 60 млн рублей, он с 01.01.2025 становится плательщиком НДС.

ИП может принять решение не применять льготные ставки НДС 5% и 7%, а начислять НДС 20%.

Но в течение года при желании он может перейти на НДС 5% и 7%. Но при переходе с 20% на 5% надо будет восстановить НДС, ранее принятый к вычету, по товарам, работам, услугам.

Восстановление будет в том квартале, с которого началась ставка 5%.

Затем применять ставки 5% и 7% надо 12 кварталов. Но отсчет этого срока прекращается, когда доход превышает 450 млн рублей.

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