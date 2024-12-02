Чтобы применять НДС 0% по услугам гостиницы, ИП на УСН должен выбрать ставку НДС 20%

Нулевая ставка НДС для гостиниц несовместима с льготными ставками НДС для упрощенцев (5% и 7%).

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.10.2024 № 03-07-11/105724.

При выборе ставки НДС 5% можно применять нулевой НДС, но только по ряду операций (экспорт, международные перевозки).

Если ИП на УСН не сделал выбор в пользу ставки НДС 5%, а стал применять ставку 20%, то по услугам гостиниц у него будет ставка НДС 0%.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.

Отметим, что для нулевого НДС по услугам гостиниц есть условия, одно из которых – соответствие зарплаты персонала среднеотраслевой.

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.

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