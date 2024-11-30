Владимир Путин подписал законы об ужесточении отвественности за утечки персональных данных.

За утечку в корыстных целях с участием группы лиц может грозить до 6 лет лишения свободы

Документы опубликованы на портале правовой информации. Первый предусматривает изменения в КоАП, второй — в Уголовной кодекс.

Если утечка затронула от 1000 до 10 тысяч граждан, а действия оператора «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», штраф будет административным и составит 100-200 тысяч рублей для физлиц, от 200 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц и 3-5 млн рублей для юрлиц.

За утечку данных до 100 тысяч пользователей взыщут 200-300 тысяч, 300-500 тысяч и 5-10 млн рублей соответственно. Если «утекли» данные более 100 тысяч граждан, физлицам грозит штраф в размере 400 тысяч рублей, должностным лицам — 600 тысяч рублей, а юрлицам — 15 млн рублей.

За повторное нарушение, если пострадали не менее 1000 человек, штраф для физлиц составит 600 тысяч рублей, а для должностных — 1,2 млн. Для юрлиц штраф будет оборотным — 1-3% совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за календарный год, предшествующий дате нарушения. Для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, максимальный штраф составит 50 млн рублей.

При обработке персональных данных без согласия всем трём группам операторов будут грозить штрафы в размере 10-15 тысяч рублей, 50-100 тысяч или 150-300 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение придётся заплатить 15-30 тысяч, 100-200 тысяч или 300-500 тысяч рублей.

Если утекли данные несовершеннолетних или биометрические, грозит штраф до 700 тысяч либо в размере дохода осужденного за два года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Если утечка произошла в корыстных целях, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, грозит штраф в 1 млн рублей либо в размере дохода за три года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.