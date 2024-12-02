Российский маркетплейс сам платит НДС с продаж казахстанских селлеров

Обязанность по уплате НДС при реализации физлицам товаров иностранных продавцов государств-членов ЕАЭС возлагается на российские маркетплейсы.

Об этом сообщает ФНС в письме от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@.

Если товар продает фирма из Казахстана через российский маркетплейс, а получатели товара – физлица в России, то маркетплейс – налоговый агент по НДС.

Иностранные продавцы сами платят НДС в России, если они реализуют товары российским физлицам через свои электронные площадки.

Если реализация идет через российский маркетплейс, то он и платит НДС.

Аналогичное разъяснение дает Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-07-13/1/75193.

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