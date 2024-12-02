Утвердили заявления для упрощенного вычета по НДФЛ

Чтобы получить имущественный, социальный, инвестиционный вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке, вместо декларации 3-НДФЛ нужно заявление. Форму таких заявлений утвердила ФНС.

Приказ от 18.10.2024 № ЕД-7-11/871@ опубликован на федеральном портале.

Имущественный и инвестиционный вычет в упрощенном порядке можно было получать и раньше. А за 2024 год также по заявлению можно получить социальный вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, страховки.

При упрощенном способе документы, подтверждающие расходы, не нужны. Все данные будут в личном кабинете, в том числе предзаполненное заявление.

Новые формы заявлений применяются с 1 января 2025 года.

Получить имущественный вычет в упрощенном порядке можно, если у ФНС есть сведения для этого из банки. Пока данные в ФНС передают только 3 банка: ВТБ, Сбер и Центр-инвест. Перечень банков – тут.

ФНС в письме от 11.09.2024 № БС-4-11/10407@ пояснила, что эти банки могут передавать информацию не только по сделкам с ипотекой.