В перевозках между странами ЕАЭС будут использоваться электронные транспортные накладные

В ходе заседания члены Совета Евразийской экономической комиссии подписали Соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.
«Техническая возможность осуществления “безбумажных” международных автомобильных грузовых перевозок на основе стандарта СЕФАКТ ООН успешно апробирована между Россией и Беларусью.
Внедрение электронных международных транспортных накладных обеспечит снижение издержек при осуществлении транспортно-логистических, таможенных и контрольно-надзорных процедур за счет перехода на обработку электронных международных транспортных накладных», — пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
Новое соглашение позволит гармонизировать условия перевозок в странах ЕАЭС.
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