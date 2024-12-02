В перевозках между странами ЕАЭС будут использоваться электронные транспортные накладные

Члены Совета ЕЭК приняли решение о запуске пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR для международных грузовых автомобильных перевозок в странах ЕАЭС.

В ходе заседания члены Совета Евразийской экономической комиссии подписали Соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам стран ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры.

«Техническая возможность осуществления “безбумажных” международных автомобильных грузовых перевозок на основе стандарта СЕФАКТ ООН успешно апробирована между Россией и Беларусью. Внедрение электронных международных транспортных накладных обеспечит снижение издержек при осуществлении транспортно-логистических, таможенных и контрольно-надзорных процедур за счет перехода на обработку электронных международных транспортных накладных», — пояснил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Новое соглашение позволит гармонизировать условия перевозок в странах ЕАЭС.