Внесены поправки в формы заявок о фиксации в ЕГАИС

Изменения коснулись ввоза и перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Росалкогольтабакконтроль приказом от 26.11.2024 № 468 внес поправки в формы заявок о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе и перемещении указанной продукции:

в форму внесено новое поле «33.1. Год сбора урожая винограда, использованного для производства дистиллята» ;

появился новый блок «V. Территория маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками». Он включает поля:

43. Признак маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками на территории РФ. 44. Системный идентификатор владельца таможенного склада в ЕГАИС. 47. Признак маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками на территории РФ. 48. Системный идентификатор владельца таможенного склада в ЕГАИС. 49. Полное наименование таможенного склада. 50. Фактический адрес таможенного склада.

Также в новой редакции утверждена форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о спиртосодержащей продукции и вине наливом, крепленом вине наливом (виноматериале).

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.