Внесены поправки в формы заявок о фиксации в ЕГАИС

Росалкогольтабакконтроль приказом от 26.11.2024 № 468 внес поправки в формы заявок о фиксации в ЕГАИС сведений о ввозе и перемещении указанной продукции:
в форму внесено новое поле «33.1. Год сбора урожая винограда, использованного для производства дистиллята»;
появился новый блок «V. Территория маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками». Он включает поля:
43. Признак маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками на территории РФ.
44. Системный идентификатор владельца таможенного склада в ЕГАИС.
47. Признак маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками на территории РФ.
48. Системный идентификатор владельца таможенного склада в ЕГАИС.
49. Полное наименование таможенного склада.
50. Фактический адрес таможенного склада.
Также в новой редакции утверждена форма заявки о фиксации в ЕГАИС сведений о спиртосодержащей продукции и вине наливом, крепленом вине наливом (виноматериале).
Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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