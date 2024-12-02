На Новый год 9 из 10 компаний дарят подарки сотрудникам

По данным опроса представителей 1 000 предприятий и организаций:

22% компаний подготовили подарки как для своих сотрудников, так и для их детей;

20% организаций готовят презенты для сотрудников;

48% предприятий выделяют средства на заказ подарков только детям своих работников;