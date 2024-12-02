МСП из сферы IT привлекли 24 млрд рублей кредитов в 2024 году

Растут как объемы, так и количество кредитов для малых и средних предприятий сектора.

Малый и средний бизнес из сферы IT по данным за три квартала 2024 года привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 млрд рублей. Объем кредитования в сравнении с таким же периодом 2023 года вырос на 17%. При этом в 3,3 раза увеличилась кредитная поддержка с использованием «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.

«В этом году весь объем финансовой поддержки малому и среднему IT-бизнесу Корпорация предоставила с использованием “зонтичных” поручительств. Общая сумма кредитов, полученных при помощи данного механизма, достигла за девять месяцев почти 11,8 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Годом ранее IT-бизнес получил с участием Корпорации МСП финансовую поддержку на сумму 4,5 млрд рублей, из которых под «зонтичные» поручительства было привлечено немногим более 3,5 млрд рублей.

Одновременно с ростом объемов поддержки увеличивается и число выданных кредитов. За девять месяцев 2024 года выдано 660 займов — это более чем в 3 раза больше уровня прошлого года.

«Зонтичные» поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет. Предприниматели могут получить финансирование на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и для решения иных задач.