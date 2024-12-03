За изъятую землю не надо платить налог по УСН не только в 2025 году, но и сейчас

С 2025 года заработает норма НК, по которой упрощенцев освобождают от налога с компенсации за изъятые для госнужд земельные участки и недвижимость на них. Но и в 2024 году налог в таком случае платить не надо.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-11-11/117947.

Дело в том, что есть решение президиума ВАС (по делу № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23), где сделан вывод, что возмещение, полученное при изъятии недвижимости для госнужд, в том числе убытки, причиненные изъятием такого имущества, и упущенная выгода, в составе доходов при определении налоговой базы по УСН не учитывается.

Напомним, ранее Минфин утверждал обратное – что налог с возмещения будет (письмо от 04.12.2023 № 03-11-06/2/116599).

Но теперь споров по этой ситуации не будет, потому что с 01.01.2025 в НК четко прописали, что с компенсации за изъятую недвижимость не надо платить налог.

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