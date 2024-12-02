У России и Белоруссии будет общая система автогражданки

Президент подписал закон от 30.11.2024 № 435-ФЗ, предусматривающий создание в Союзном государстве России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Этот федеральный закон предусматривает создание в Союзном государстве единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и устанавливает порядок ее функционирования. Он основывается на принятом Парламентским Собранием Союза Беларуси и России в июне 2023 года модельном законодательном акте «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства».

В закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» внесены изменения, уточняющие:

процедуру заключения договора автогражданки в рамках международных систем страхования и перечень содержащихся в нем сведений;

порядок использования автоматизированной информационной системы страхования, содержащей сведения о договорах обязательного страхования, страховых случаях, транспортных средствах и об их владельцах, статистические данные и иные необходимые сведения об обязательном страховании, при заключении названных договоров, а также полномочия оператора этой системы, в том числе в целях проверки фактов заключения договоров при пересечении транспортными средствами госграницы РФ;

обязанности профессионального объединения страховщиков при страховании в рамках международных систем страхования;

полномочия сотрудников полиции и таможенных органов по контролю за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию в рамках международных систем страхования.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.