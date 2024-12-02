Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Суть новой нормы сводится к тому, что недостаточно обеспеченные граждане, имеющие двух и более детей, смогут получить от государства дополнительную выплату в виде 7-процентного НДФЛ с доходов за предыдущий год.
Обратиться за выплатой могут семьи, в которых размер среднедушевого дохода не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Также будут учитывать недвижимость, которой владеет семья, и автомобили.
Основой для определения выплаты будет доход родителей, с которого НДФЛ был уплачен в бюджет в предыдущем году. Исходя из этого должны быть найдены две величины:
Расчетный исчисленный налог — рассчитывается с доходов заявителя за предыдущий год без применения вычетов по НДФЛ.
6% налога с тех же самых доходов.
Сумма к возврату налога семьям с детьми определяется как разница между величиной, рассчитанной по п. 1, и величиной, рассчитанной по п. 2.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Комментарии2
Заголовок не отражает суть. Исходя из заголовка любые семьи с детьми. А на самом деле это не так.
"Семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год."
Такой заголовок на данный момент.