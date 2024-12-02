"Семьи с детьми смогут вернуть часть НДФЛ за 2025 год."

Работодатель удерживает НДФЛ с зарплаты по ставке 13%, но 7% будет возвращать государство. Эта норма для семей с детьми заработает с 01.01.2026.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Суть новой нормы сводится к тому, что недостаточно обеспеченные граждане, имеющие двух и более детей, смогут получить от государства дополнительную выплату в виде 7-процентного НДФЛ с доходов за предыдущий год.

Обратиться за выплатой могут семьи, в которых размер среднедушевого дохода не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Также будут учитывать недвижимость, которой владеет семья, и автомобили.

Основой для определения выплаты будет доход родителей, с которого НДФЛ был уплачен в бюджет в предыдущем году. Исходя из этого должны быть найдены две величины:

Расчетный исчисленный налог — рассчитывается с доходов заявителя за предыдущий год без применения вычетов по НДФЛ. 6% налога с тех же самых доходов.

Сумма к возврату налога семьям с детьми определяется как разница между величиной, рассчитанной по п. 1, и величиной, рассчитанной по п. 2.

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