Схемы дробления бизнеса будут отслеживать через маркетплейсы

В ходе встречи главы ведомства с руководителями Wildberries, Оzon, «ЯндексМаркета», «Мегамаркета» и «Авито» обсуждалась тема обмена информацией, необходимой для выявления и предотвращения схем дробления бизнеса.

Как сообщает РИА Новости, передача информации в налоговые органы планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии дробления бизнеса. Компании в рамках этого эксперимента сами увидят свои риски и смогут самостоятельно скорректировать модель работы.

«Также в 2025-2026 годах ФНС России будет проводить мониторинг в рамках поручения Президента РФ по проведению налоговой амнистии дробления бизнеса», — напомнили в ведомстве.

Амнистия предусмотрена для компаний и предпринимателей, которые использовали схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов. Если налогоплательщики в 2025-2026 гг. добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022-2024 годы им будут списаны.