Уточнены нормы НК об НДС по племенным животным, птицам и рыбам

Этот закон внес изменения в ст. 149 и 150 НК и ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую НК».

Он привел терминологию Налогового кодекса в соответствие с терминологией, применяемой в рамках Федерального закона от 04.08.2023 № 454-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О племенном животноводстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся использования термина «племенное свидетельство (паспорт)».

Установлено, что не облагается НДС реализация (передача для собственных нужд) племенных животных, птицы, рыб.

Уточнено, что освобождение будет при наличии у налогоплательщика племенного свидетельства (паспорта).

Ввоз племенных животных, их семени и эмбрионов из стран, не входящих в ЕАЭС, освобожден от НДС при условии подачи в таможню заключения об отнесении к племенной продукции (материалу). При ввозе из ЕАЭС потребуется племенное свидетельство (паспорт), выданное в стране-экспортере.

Закон вступил в силу с 30 ноября 2024 года. Изменения касаемо племенного свидетельства (паспорта) распространяются на продукцию, племенные свидетельства на которую выданы до 1 сентября 2023 года. А изменения в части ввоза из стран не ЕАЭС распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2024.